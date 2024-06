SONDAGE - Législatives 2024 : le Rassemblement national toujours en tête des intentions de vote

J-10 avant le premier tour des élections législatives et les intentions de vote ne cessent de grimper. Le RN reste en tête pour les intentions de vote avec 35%, devant l'alliance de gauche qui grignote quelques points à 27%, tandis que le camp macroniste refait un peu de son retard à 20%, selon un sondage OpinionWay pour CNews, Europe 1 et Le Journal du Dimanche.

Une chute libre dans les intentions de vote pour LR et Reconquête!

Et cette intention de vote ne cesse d'augmenter, selon ce même sondage, en une semaine pour le Rassemblement national (+3%) et pour le Nouveau Front populaire (+2%). Concernant la majorité présidentielle, Renaissance, l'avancée dans les sondages est timide avec une augmentation de 1%. Au contraire, c'est la chute libre dans les intentions de votes pour deux partis de la droite : -2% pour Les Républicains, UDI et les Centristes, mais aussi pour Reconquête!.

Côté âge, le Rassemblement national séduit auprès des 18-24 ans avec 35% des intentions de vote, des 35-49 ans avec 42% et des 50-64 ans avec 38%. Le Nouveau Front Populaire a la cote seulement chez les 25-34 ans avec 48 % des intentions de vote. Et comme toujours, les 65 ans et plus, soit près de 30%, sont séduits par la majorité présidentielle. Chez les CSP+, le coude à coude se joue dans les intentions de vote entre le RN (32%) et le NPF (31%). C'est chez les inactifs que l'écart se creuse entre l'alliance de gauche et l'extrême droite. Effectivement, près de 32% des interrogés voteront pour le RN contre 21% pour le NPF.

Et que ce soit chez les hommes et les femmes, le parti de Jordan Bardella et Marine Le Pen est en tête avec 32% des intentions de vote chez les hommes et 38% chez les femmes. À titre de comparaison avec l'alliance de gauche, 29% des hommes et 25% des femmes comptent voter pour le Nouveau Front populaire.