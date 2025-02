Pascal Praud et vous - Gilbert Collard : «Si je devais monter sur scène après Éric Dupond-Moretti, je serais forcément meilleur»

L'ancien ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti est actuellement au théâtre pour sa pièce "J'ai dit oui !". Dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, l'ex-député RN au Parlement européen Gilbert Collard lui a glissé un petit tacle. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

L'ancien député RN au Parlement européen, Gilbert Collard, est intervenu dans l'émission Pascal Praud et vous pour évoquer l'attaque au couteau à Mulhouse. Avant de rendre l'antenne, le désormais ancien avocat en a dit plus sur ses activités aujourd'hui, et a répondu à une question de Pascal Praud sur une potentielle "envie de monter sur scène", à l'image de l'ex-garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, en ce moment au théâtre pour sa pièce "J'ai dit oui !". "Si je devais monter sur scène après Éric Dupond-Moretti, je serais forcément meilleur", a-t-il glissé sur Europe 1.