Cyril Hanouna – «Eric Dupond-Morretti a fait l'une des pires lois en matière pénale», tacle Gauthier Le Bret

Pour le chroniqueur Gauthier Le Bret, l'ancien garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, a "fait l'une des pires lois en matière pénale". Dans le viseur du chroniqueur politique de Cyril Hanouna, la loi dite de césure. Réécoutez l'extrait.

Il ne mâche pas ses mots envers l'ancien garde des Sceaux. Dans On marche sur la tête, Gauthier Le Bret a affirmé qu'"Eric Dupond-Moretti a fait l'une des pires lois en matière pénale". "Ça s'appelle la césure, c'est-à-dire on vous condamne dans un premier temps et on vous donne la sanction dans un second temps, 6 à 9 mois plus tard. [...] Cette loi va complètement à contre-courant de ce qu'il se passe avec les mineurs. Et elle n'a pas 50 ans, elle a 3-4 ans. C'était complètement fou de faire passer un truc pareil."