Pascal Praud et vous - Assurance chômage : «On accompagne trop, et trop longtemps», estime le député macroniste Sylvain Maillard

Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, le député Ensemble pour la République, Sylvain Maillard, partage sa vision de l'assurance chômage, estimant que l'État accompagnait "trop, et trop longtemps".

L'État est-il trop généreux avec les personnes qui bénéficient de l'assurance chômage ? C'est en tout cas la position du député Ensemble pour la République, Sylvain Maillard. Invité dans l'émission Pascal Praud et vous, l'élu de Paris convient qu'une perte d'emploi est un moment "extrêmement difficile". "Il faut accompagner et mieux accompagner. Mais on accompagne trop, et trop longtemps", affirme-t-il néanmoins sur Europe 1.