Alors que deux motions de censure doivent être déposées par la France insoumise ce mercredi, le Parti socialiste a indiqué qu'il ne les voterait pas. Ce choix revient peut-être à François Hollande. L'ancien président, désormais député socialiste, serait en effet l'homme de l'ombre, influençant à la fois le Premier ministre et les troupes d'Olivier Faure.

Depuis son retour sur les bancs de l'Assemblée nationale, François Hollande gagne petit à petit une véritable influence sur le groupe socialiste. "C'est un peu notre président bis", plaisante un député. Si l'ancien chef de l'État travaille dans l'ombre, son importance éclate au grand jour avec cette non-censure.

"Il veut la stabilité pour le pays"

En effet, François Hollande plaide depuis le début pour un accord avec François Bayrou. "En réunion, le président Hollande a toujours pris la parole pour faire pencher la balance", confie un socialiste. Dans le camp d'Olivier Faure, évidemment, on minimise cette influence.

"Il n'a jamais participé aux négociations, mais cherche à s'arroger la paternité", tacle un soutien du patron des socialistes. Et pourtant, un soir, alors que les discussions pataugent avec Bercy, François Hollande n'hésite pas une seule seconde et téléphone au Premier ministre pour faire avancer les dossiers.

Les deux hommes se connaissent depuis maintenant 40 ans et s'envoient des messages régulièrement. Mais alors, pourquoi l'ancien chef de l'État s'implique autant pour sauver François Bayrou ? "Il veut la stabilité pour le pays et marquer une rupture stratégique avec Jean-Luc Mélenchon. Et les sondages lui donnent raison", conclut un proche de l'ancien président.