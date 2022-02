Parrainages : Jadot invite Le Pen, Zemmour et Mélenchon à se remettre en question

Le candidat écologiste Yannick Jadot a invité Marine Le Pen (RN), Eric Zemmour (Reconquête!) et Jean-Luc Mélenchon (LFI), en difficulté pour réunir les parrainages pour la présidentielle, à "peut-être s'interroger sur la façon dont ils font de la politique", tout en convenant qu'il fallait "changer le système".

Difficultés à s'inscrire dans la "démocratie locale"

Dans un entretien au magazine Femme Actuelle, dont l'AFP a pu voir un extrait, le candidat écologiste, qui dispose depuis mardi de 565 signatures d'élus, considère "que les candidats importants à cette élection présidentielle doivent pouvoir se présenter, sinon on aura un problème de démocratie".

"Est-ce que Marine Le Pen, Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon doivent pouvoir participer à l'élection présidentielle ? Ma réponse est oui. Faut-il changer le système ? Probablement", explique-t-il. "Mais pourquoi ce sont ces trois candidats-là, qui pèsent dans l'élection présidentielle, qui n'ont pas leurs parrainages ?", interroge-t-il.

"Parce que ce sont peut-être aussi des candidats qui ont du mal à s'inscrire dans la démocratie locale, qui ne se battent pas pour avoir des élus locaux, et qui au fond, n'ont pas ce soutien dans les territoires des femmes et des hommes qui font la politique au quotidien", analyse-t-il. "Et peut-être qu'ils doivent s'interroger aussi sur la façon dont ils font de la politique", poursuit-il. Interrogé pour savoir s'il appelait les élus, comme l'a demandé le Premier ministre Jean Castex, à parrainer ces trois candidats, il répond clairement "non".

"Je ne suis pas assis sur un matelas de parrainages"

"Tous les élus écologistes m'ont parrainé. Cela fait un an que je prépare cette campagne. On est allé ailleurs chercher d'autres parrainages", explique-t-il. "Donc moi je ne suis pas, comme ce que dit François Bayrou, assis sur un matelas de parrainages que je peux distribuer selon mes envies", a-t-il ajouté, en référence au président du MoDem François Bayrou, qui a revendiqué mardi une réserve de 180 élus prêts à endosser les principaux candidats en difficulté pour obtenir les 500 parrainages.