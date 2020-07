Parcoursup : "L'objectif est que chaque jeune ait une proposition", assure Frédérique Vidal

INTERVIEW

Environ 585.000 lycéens ont eu une proposition d'admission sur la plateforme universitaire Parcoursup mais 9.500 restent toujours en attente de places, soit plus que l'an dernier où ils étaient 6.000, a annoncé vendredi la ministre de l'Enseignement supérieur. Invitée samedi d'Europe 1, Frédérique Vidal est revenue sur cette situation et a assuré que 10.000 places supplémentaires seraient créées à la rentrée. "L'objectif est que chaque jeune ait une proposition", a-t-elle assuré.

"Il y a un petit peu moins de 9.500 lycéens que nous sommes en train d'accompagner. En réalité, il y avait presque 40.000 jeunes qui étaient encore en attente de proposition, et depuis le 8 juillet on les a appelés un par un, et on a vu avec eux ce qu'était leur projet", précise Frédérique Vidal. Face à cette situation, "nous allons créer 10.000 places à la rentrée qui correspondant aux vœux de ces lycéens", indique encore la ministre.

"Créer des places dans les filières les plus demandées"

Alors que les épreuves du baccalauréat ont été marquées par un taux de réussite record, l'invitée d'Europe 1 veut rassurer les présidents d'université, qui s'inquiètent d'un futur flux inédit d'étudiants. "On travaille avec eux depuis plusieurs semaines (...) Notre objectif, c'est de créer des places dans les filières les plus demandées par ces jeunes et dans des filières qui mènent vers l'emploi".