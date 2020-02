Palmarès des villes cyclables : à Grenoble, le vélo est roi

REPORTAGE

Grenoble est l'une des ville où la circulation à vélo est la plus agréable, selon un baromètre publié par la Fédération des usagers de la bicyclette. Dans la capitale des Alpes, c'est grâce à une autoroute cyclable que l'on se déplace : "Chronovélo" et ses vingt kilomètres de pistes ont été construits en deux ans dans le centre-ville.

>> A LIRE AUSSI - Olivier Schneider considère que le vélo est devenu "le bon réflexe"

La piste fait environ quatre mètres de large, permet de circuler dans les deux sens et se retrouve séparée de la chaussée voiture par une bordure en béton de quinze centimètres de haut. Ce dernier point était une demande "de tous les cyclistes", assure au micro d'Europe 1 Emmanuel Colin de Verdière, président de l’association cycliste ADTC Grenoble.

"Isolé des voitures"

Auparavant, les vélos roulaient sur une bande cyclable, sans bordure et à contresens. Celle-ci était dangereuse et parfois encombrée par des voitures stationnant en double file. "On est isolés des voitures, on se sent en sécurité, c'est vraiment pratique", déclare Anaïs, usagère de Chronovélo. "Ça facilite mes déplacements", renchérit Romain. "On va un peu plus vite et c'est plus sécuritaire."

Vingt autres kilomètres devraient être construits d'ici 2022 dans l'agglomération grenobloise. L'objectif est d'arriver à cent kilomètres de piste cyclable en 2030, mais cela pourrait dépendre de la réélection du maire écologiste de Grenoble, Eric Piolle.