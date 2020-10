"On a pas besoin d'un twittos mais d'un ministre de l'Intérieur" : le tacle de Dati à Darmanin

INTERVIEW

Alors que le président Macron s'apprête jeudi matin à recevoir les syndicats de police, Rachida Dati a fustigé sur Europe 1 la politique sécuritaire du gouvernement. "On a pas besoin d'un twittos mais d'un ministre de l'Intérieur", a-t-elle appuyé, pointant du doigt Gérald Darmanin.

"La police doit pouvoir résister"

"A-t-il dit clairement aux forces de sécurité que lorsqu'elles sont attaquées elles peuvent riposter ? Non. Il faut leur dire que c'est possible devant la loi, et qu'on sera à leur côté", a poursuivi la maire du 7ème arrondissement de Paris et ancienne ministre de la Justice, qui réclame des "réponses claires" à "l'impunité qui règne".

"Quand ils sont attaqués, les policiers battent en retraite, alors que les voyous agissent en toute impunité. Ils ne vont pas être mis en cause, pas être interpellés, ni incarcérés." Rachida Dati appelle le gouvernement à "renverser cet ordre". "La police doit pouvoir résister."