Olivier Faure ne voit "aucun inconvénient" à l'aide de Hollande pour 2022, mais…

INTERVIEW

Candidat à un deuxième mandat à la tête du Parti socialiste, Olivier Faure continue d'affiner la stratégie de son parti en vue de l'élection présidentielle. Et le premier secrétaire du PS ne compte pas forcément sur François Hollande pour 2022, sans pour autant lui fermer la porte. "Si François Hollande veut contribuer par des propositions qui pourraient permettre à la gauche d'être fidèle à sa promesse, je n'y vois aucun inconvénient", affirme-t-il au micro Europe 1 de Wendy Bouchard, dimanche soir.

Avertissement aux anti-frondeurs

"Ce que je peux faire, c'est travailler sur le projet (présidentiel). C'est ce que je vais faire pour les prochains mois", avait affirmé mercredi l'ancien chef de l'État sur BFM TV. Il avait également estimé que "le Parti socialiste ne peut pas rester dans l'état où il est". Sur Europe 1, Olivier Faure lui répond indirectement et dénonce ceux qui cherchent "à critiquer une direction qui a repris le Parti socialiste à un moment où il était au plus bas. Ce n'est pas nous qui l'avons mené au plus bas. Moi, j'ai repris ce Parti socialiste quand il était à 6%."

"Depuis deux ans et demi, je me bats pour ramener le Parti socialiste au cœur de la gauche, (pour) celles et ceux qui ne sont pas partis et (montrer) que le projet historique de la gauche peut se renouveler, y compris par l'écologie. Je souhaite que ces gens-là puissent travailler et qu'on ne soit pas en permanence en train de les entraver. Et je voudrais simplement qu'il n'y ait pas, dans la période qui s'ouvre, une fronde qui viendrait de ceux qui, hier, étaient justement ceux qui se plaignaient des frondeurs", adresse-t-il à l'égard des socialistes qui avaient critiqué Benoît Hamon ou Arnaud Montebourg lors de la présidence de François Hollande.

"Contrat de coalition"

Depuis plusieurs mois, Olivier Faure cherche à dépasser les frontières du Parti socialiste en souhaitant un candidat unique de la gauche pour 2022. "Il faudrait être fou pour continuer à expliquer qu'il faudrait absolument en finir avec le duel mortifère Macron Le Pen et, en même temps, consacrer toute notre énergie à nous diviser et dérouler le tapis rouge sous les pieds de ces deux-là", souligne-t-il.

Ce rassemblement du Parti socialiste, de La France insoumise, du Parti communiste et d'Europe Écologie-Les Verts prôné par Olivier Faure prendrait la forme d'un "contrat de coalition". "Chacun a sa propre identité et donc à chacun de venir avec ce qu'il est et en fonction de ce que chacun apporte", précise-t-il. "Ce qui est dans le contrat est dans le contrat. Tout ce qui n'est pas dans le contrat appartient à un autre monde."