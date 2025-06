Olivier Faure reste à la tête du Parti socialiste. Le premier secrétaire a été reconduit de justesse, avec 50,9 % des voix, face au maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol. Un scrutin serré qui illustre les profondes divisions du PS, partagé entre fidélité à la Nupes et envie de tourner la page Jean-Luc Mélenchon.





Olivier Faure est reconduit à la tête du Parti socialiste après un scrutin serré avec 50,9% des suffrages contre 49,1% pour son concurrent, le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol. Une victoire d'abord contestée puis finalement reconnue par le perdant.

"Nous allons poursuivre le travail commencé en 2018"

Olivier Faure est réélu à la tête d'un Parti socialiste divisé en deux. L'autre moitié est portée par Nicolas Mayer-Rossignol qui pousse notamment toujours pour soutenir la candidature de Raphaël Glucksmann en 2027. Olivier Faure le sait et assure que dès ce samedi, "nous allons poursuivre le travail commencé en 2018 et amplifier la dynamique d'un Parti socialiste ancrée au cœur de la gauche".

Osera-t-il rompre totalement et définitivement avec Jean-Luc Mélenchon ? Le premier secrétaire si est engagé. Pour 2027, il souhaite une candidature unique à gauche avec les écologistes et les communistes, mais sans le leader insoumis. Cette prise d'opposition satisfait de nombreux socialistes. Selon eux, Olivier Faure "a enfin ouvert les yeux et s'est émancipé de Jean-Luc Mélenchon".

Mais pour les municipales et les prochaines législatives, la question reste encore très floue. Le Parti socialiste n'a pas d'autre choix que de sceller une alliance avec la France Insoumise pour espérer garder ses mairies et ses 66 sièges de députés, un jeu d'équilibriste qui plaît pour l'instant aux militants socialistes. Concernant les résultats définitifs, ils seront ratifiés lors du congrès prévu à Nancy du 13 au 15 juin.