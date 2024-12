Comme Elisabeth Borne et Manuel Valls, ils ont été Premier ministre et sont revenus au gouvernement

28 personnalités politiques ont occupé le poste de Premier ministre depuis la création de la Ve République, en 1958. 26 hommes et deux femmes ont eu la charge de conduire les affaires de l'État. Et certains d'entre eux, après leur passage à Matignon, ont fait leur retour dans un gouvernement en tant que ministre.

Michel Debré, le premier Premier ministre

Michel Debré a été le premier à occuper la fonction de Premier ministre de la Ve République française, en 1959. Lors du premier mandat du président Charles de Gaulle, Michel Debré occupa Matignon jusqu'à sa démission le 14 avril 1962, après la signature des accords d'Évian qui marquèrent la fin de la guerre d'Algérie.

Après avoir quitté ses fonctions, cet ancien résistant ne quitta pas longtemps les ors de la République puisqu'en janvier 1966, il accepte de devenir le ministre de l'Économie et des Finances de Georges Pompidou jusqu'au 31 mai 1968. Le jour même, il est nommé ministre des Affaires étrangères et sera nommé ministre de la Défense nationale pendant presque quatre ans (1969-1973). Son ultime expérience ministérielle.

Laurent Fabius, ancien plus jeune locataire de Matignon

Laurent Fabius est un visage connu de la gauche française. Il participe à la campagne victorieuse de 1981 qui propulse François Mitterrand à l'Élysée. Il intègre le premier gouvernement du premier président socialiste de la Ve République comme ministre délégué au Budget. En 1983, il est ministre de l'Industrie et de la Recherche. C'est en juillet 1984 qu'il est nommé à Matignon. À 37 ans, il devient, à l'époque, le plus jeune Premier ministre de l'histoire.

Après la défaite de la gauche aux législatives en 1986, il remet la démission de son gouvernement à François Mitterrand. Par la suite, il sera député européen, président de l'Assemblée nationale avant de signer son retour au gouvernement lorsqu'il accepte le ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie sous Lionel Jospin (2000-2002). Il reviendra lors du quinquennat de François Hollande, en tant que ministre des Affaires étrangères et du Développement international, de 2012 à 2016. Depuis mars 2016, il est président du Conseil constitutionnel.

Alain Juppé, un fidèle de Jacques Chirac

Personnalité de la droite, Alain Juppé a eu plusieurs portefeuilles ministériels avant de s'installer à Matignon.Il fait partie du gouvernement de cohabitation de Jacques Chirac, alors Premier ministre de François Mitterrand. Il est ministre délégué chargé du Budget et porte-parole du gouvernement de 1986 à 1988. En 1993, il intègre le deuxième gouvernement de cohabitation, mené par Édouard Balladur comme ministre des Affaires étrangères.

Fidèle de Jacques Chirac, il devient son Premier ministre après sa victoire à la présidentielle de 1995. Son passage à Matignon est marqué par les mouvements sociaux après son plan de réforme de la protection social dit "plan Juppé", ainsi que par une réforme des institutions. Il est contraint de démissionner après la défaite de la droite lors des législatives anticipées suite à la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997. Il attendra 10 ans avant de revenir au gouvernement, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Un mandat durant lequel il sera ministre de l'Écologie en 2007, puis de la Défense en 2010 et des Affaires étrangères en 2011. Il échoue en 2017 à devenir le candidat de la droite pour la présidentielle.

Jean-Marc Ayrault, de la mairie de Nantes à Matignon

Jean-Marc Ayrault est le troisième Premier ministre à avoir fait un retour au gouvernement. Maire de Saint-Herblain puis de Nantes, il est élu plusieurs fois député à l'Assemblée nationale sous l'étiquette du Parti socialiste, étant même président du groupe socialiste de 1997 à 2012. Pour la présidentielle de 2007, il soutient la candidature à la primaire socialiste de Ségolène Royal, avant de soutenir François Hollande en 2012.

Il est nommé le 15 mai 2012 à Matignon. Son passage rue de Varenne est surtout resté dans les mémoires pour le "Mariage pour tous", promulgué le 17 mai 2013. Après la défaite de la gauche aux municipales de 2014, Jean-Marc Ayrault remet sa démission à François Hollande. Il reprend son mandat de député avant de revenir au gouvernement en février 2016 au ministère des Affaires étrangères. Fonction qu'il occupera jusqu'au départ de l'Élysée de François Hollande en mai 2017. Depuis, il n'a plus brigué de mandat politique.

Manuel Valls, de Matignon aux Outre-Mer

Manuel Valls est, au début de sa carrière politique, un élu local. Maire d'Évry de 2001 à 2012 et député de l'Essonne, il se présente en 2011 à la primaire de la gauche en vue de l'élection présidentielle de 2012, où il récolte moins de 6% des suffrages. Il rallie la candidature de François Hollande. Une décision qui lui permet d'obtenir le ministère de l'Intérieur lorsque l'ancien maire de Tulle est élu à la présidence.

En 2014, après la démission de Jean-Marc Ayrault, François Hollande décide de le nommer à Matignon. Sa primature est marquée par une fronde au sein des députés de la gauche qui s'oppose à sa politique, mais aussi par les attentats qui frappent le sol français en janvier et en novembre 2015. Pour préparer la présidentielle de 2017, Manuel Valls démissionne en décembre 2016, mais est battu à la primaire de la gauche par Benoit Hamon. Par la suite, il tente de devenir maire de Barcelone, sans y parvenir, avant d'être nommé ministre des Outre-Mer dans le gouvernement de François Bayrou.

Élisabeth Borne, de Matignon à l'Éducation en moins d'un an

Élisabeth Borne est la deuxième femme de l'histoire de la Ve République à avoir occupé le poste de Premier ministre, après Édith Cresson entre 1991 et 1992. Au début des années 1990, elle est conseillère au ministère de l'Éducation nationale auprès de Lionel Jospin et Jack Lang, avant d'être conseillère pour l'urbanisme au cabinet de Lionel Jospin, alors Premier ministre.

En 2013, elle est nommée préfète de la région Poitou-Charentes et préfète de la Vienne. Elle connaît plusieurs expériences ministérielles lors du premier mandat d'Emmanuel Macron : ministre des Transports, puis de la Transition écologique et enfin ministre du Travail en 2020. Elle devient Première ministre en mai 2022. Un passage à Matignon marqué la difficile réforme des retraites et l'utilisation de l'article 49.3 à 23 reprises. En janvier 2024, elle démissionne de son poste, remplacée par Gabriel Attal. Elle redevient députée avant de signer son retour au ministère de l'Éducation en décembre 2024 dans le gouvernement Bayrou.