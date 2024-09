Il aura fallu attendre 51 jours pour qu'Emmanuel Macron se décide. Le chef de l'État a donc choisi un homme au CV bien fourni, du nom de Michel Barnier. Âgé de 73 ans, il fait de lui le Premier ministre le plus âgé de l'histoire de la Vᵉ République.

Loin d'être un novice en politique, Michel Barnier a commencé sa carrière en 1973 en tant que conseiller général de la Savoie avant de rapidement devenir député et président du Conseil général de ce département durant plus de 17 ans. Plusieurs fois ministres sous les présidences de François Mitterrand, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, Michel Barnier a aussi été commissaire européen puis négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne. Un homme avec 50 ans d'expérience politique qui devra relever un défi majeur : constituer un gouvernement qui ne sera pas renversé.

Qui choisit les ministres ?

Selon l'article 8 de la Constitution, Emmanuel Macron a le pouvoir de nommer les membres du gouvernement, sur la proposition du Premier ministre. Hors cohabitation, la composition du gouvernement est orientée par les choix présidentiels. Mais dans ce cas, où Michel Barnier est un opposant de droite, un compromis entre les deux hommes devra être trouvé. Et l'Élysée indique qu'il ne s'agit pas de cohabitation mais de "coexistence exigeante". Quoi qu'il en soit, les deux têtes de l'exécutif devront tenir compte des différentes sensibilités présentes à l’Assemblée nationale, afin d'éviter une motion de censure.

Quelles conditions pour être ministre ?

Pour devenir ministre sous la Vᵉ République, trois conditions s'imposent. Tout d'abord, les ministres ne peuvent exercer, en même temps que leurs fonctions ministérielles, un mandat parlementaire. Les ministres ne peuvent pas non plus exercer une fonction de représentation professionnelle à caractère national ni continuer à exercer une activité professionnelle. Selon l'article 23 de la Constitution, ils ne doivent pas non plus être membres du Conseil constitutionnel

Quand seront-ils nommés ?

Aucun calendrier n'est fixé par la loi. En principe, cette étape devrait prendre quelques jours. En 2017, Édouard Philippe avait annoncé son gouvernement deux jours après sa nomination. Jean Castex avait mis trois jours pour nommer une partie de son gouvernement avant d'en dévoiler la composition totale 20 jours plus tard. Pour Élisabeth Borne, il a fallu attendre quatre jours, tandis que Gabriel Attal, en début d'année, a mis deux jours pour révéler une liste de ministres avant de nommer ses ministres délégués et secrétaires d'État près d'un mois après sa nomination à Matignon.

Les anciens ministres peuvent-ils rester en poste ?

Rien n'empêche Michel Barnier de nommer des ministres qui étaient jusque-là en poste. Mais dans la pratique, le nouveau Premier ministre se risquerait rapidement à une motion de censure. Pour cela, les députés devront réunir la signature d'un dixième de l'Assemblée nationale, soit 58 députés sur 577. Une fois la motion de censure déposée, ils auront 48 heures pour voter et en cas de majorité absolue, soit 289 élus sur 577, le gouvernement sera contraint de démissionner.