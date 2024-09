SONDAGE - 57% des Français ne font pas confiance à Michel Barnier en tant que Premier ministre

Les Français sont sceptiques. Selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche, 57% des personnes interrogées ne font pas confiance à Michel Barnier (73 ans) en tant que Premier ministre. L'ancien commissaire européen, issu des Républicains, a été nommé à Matignon ce jeudi par Emmanuel Macron. À titre de comparaison, une majorité de Français (53%) faisait confiance à Élisabeth Borne lors de sa nomination en mai 2022, tandis que 48% des sondés croyaient en Gabriel Attal le 9 janvier dernier, date de son arrivée rue de Varennes.

Dans le détail, les plus méfiants à l'égard de Michel Barnier, Premier ministre le plus âgé de la Ve République, sont... les plus jeunes. Trois quarts des 18-24 ans ne lui font pas confiance, tandis qu'un tiers seulement des 25-34 ans croient en Michel Barnier. De façon générale, 50% des 50 ans et plus sont prêts à accorder leur confiance à l'ancien négociateur du Brexit, alors qu'ils ne sont que 30% chez les moins de 35 ans. Celui qui fut nommé ministre pour la première fois en 1993, sous François Mitterrand, recueille en revanche plus de sympathie chez les plus âgés puisque sa côté de confiance grimpe à 56% dans la tranche d'âge des 65 ans et plus. Autre chiffre notable : près d'un Français sur 2 (48%) appartenant à la catégorie des CSP+ a confiance en Michel Barnier, contre seulement 37% des inactifs.

Un clivage gauche droite très marqué.

Selon la proximité politique des sondés, on remarque que les Français ayant voté pour un candidat du Nouveau Front populaire aux élections législatives sont majoritairement sceptiques. 78% d'entre eux ne font pas confiance à Michel Barnier, tout comme 62% des sondés ayant glissé un bulletin Rassemblement national (ou "A droite avec Éric Ciotti"). Logiquement, 81% des électeurs qui ont choisi la majorité présentielle aux législatives sont, eux, prêts à faire confiance au nouveau Premier ministre.

Plus globalement, les électeurs de droite et de gauche s'opposent radicalement au sujet de l'ancien ministre de François Mitterrand, Jacques Chirac ou encore Nicolas Sarkozy. Peu surprenant au regard du passé politique de l'intéressé. Ainsi, 66% des sympathisants de droite lui font confiance, contre seulement 30% des sondés plutôt marqués à gauche. Le chiffre grimpe à 81% chez les partisans de Renaissance, un chiffre supérieur à celui recueilli auprès des électeurs LR (77%), d'où Michel Barnier est pourtant issu. Sans surprise, les électeurs insoumis sont les plus nombreux à ne pas accorder leur confiance à l'ancien député (84%), soit 21 points de plus que chez les sympathisants du RN (63%).