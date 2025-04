Tarifs douaniers : pourquoi Paris émet des doutes autour de la la visite de Giorgia Meloni à Washington

Article Suggestions

Giorgia Meloni, présidente du Conseil italien, se rend ce jeudi aux États-Unis pour rencontrer Donald Trump. Un entretien particulièrement scruté par Paris, alors que les négociations avec Washington sur les nouveaux tarifs douaniers sont difficiles. Mais dans les rangs du gouvernement français, on craint que Rome ne négocie avant tout pour elle-même et non pour l'Union européenne entière.