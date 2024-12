Nouveau gouvernement : pourquoi Emmanuel Macron n'a-t-il pas nommé de Premier ministre jeudi soir ?

Emmanuel Macron ne tiendra pas le délai promis. Le Premier ministre sera finalement nommé ce vendredi matin, signe de la difficulté à trouver une personnalité susceptible de se maintenir plus longtemps que l'éphémère Michel Barnier et de faire adopter un budget, dans un paysage politique fracturé. Mais alors, pourquoi prendre autant de temps ?

La France ne connaît donc toujours pas le nom de son prochain Premier ministre. Après s’être fixé un délai de 48 heures mardi, Emmanuel Macron n’a finalement désigné personne jeudi soir. Ce sera pour ce vendredi matin, assure l’Élysée. Mais concrètement, pourquoi ça coince ? Et pourquoi prendre autant de temps ?

Un nouveau gain de temps ?

Les Écologistes ne croyaient pas si bien dire à la sortie de l’Élysée, mardi soir, après cette promesse de nomination en 48 heures. “C’est une déclaration et on sait que celles du président de la République ne sont pas toujours suivies des faits”, avaient-ils ironisé. Comme à son habitude, Emmanuel Macron veut en fait se donner plus de temps.

Jeudi soir, le chef de l’État n’avait toujours pas arrêté son choix, totalement indécis sur le profil à placer à Matignon. Car le maître des horloges a peut-être été contrarié dans ses réflexions. Jeudi matin, le patron du Modem, François Bayrou, tenait la corde pour succéder à Michel Barnier.

L’après-midi, c’était Roland Lescure, le député Renaissance soutenu par Alexis Kohler, l’influent secrétaire général de l’Élysée. Mais ce bruit a suscité une levée de boucliers à gauche comme à droite. D’où le retour des hypothèses Pierre Moscovici, Bernard Cazeneuve, Sébastien Lecornu ou encore Catherine Vautrin. “La nuit porte conseil”, espérait un proche du président jeudi soir. Ne reste plus à Emmanuel Macron qu’à trancher en ce vendredi 13.