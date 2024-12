Nouveau Premier ministre : le Nouveau Front populaire vit-il ses dernières heures ?

Emmanuel Macron nommera ce jeudi soir son nouveau Premier ministre. Une annonce qui pourrait notamment disloquer le bloc de gauche. Si La France insoumise a été écartée des concertations, le reste des forces de gauche cherchent un compromis avec le camp présidentiel. De quoi mettre en danger le Nouveau Front populaire ?



Est-ce déjà la fin du Nouveau Front populaire ? Le bloc de gauche se déchire sur la conduite à tenir face à la nomination d’un nouveau Premier ministre… Alors que les Insoumis, exclus des négociations par le socle commun, appellent à une censure automatique, socialistes, écologistes et communistes cherchent, eux, un compromis.

Une mauvaise stratégie selon LFI

Ainsi, Olivier Faure a fait son choix, celui d'un pacte de non censure avec le gouvernement en échange d'une rupture avec les Insoumis. Appuyé par les Communistes et les Écologistes, le Premier secrétaire du Parti socialiste se dit prêt à ne pas censurer le prochain Premier ministre.

"C'est absurde", s'agace de son côté Antoine Léaument, député Insoumis de l'Essonne. "Promettre à l'avance qu'il n'y aurait aucune censure contre un gouvernement qui pourrait prendre des décisions désastreuses, c'est se couper une main sans rien obtenir en échange de ce gouvernement. Si c'est un gouvernement, même avec des gens dits de gauche qui vont contre notre programme, alors, ça sera la censure" promet-il au micro d'Europe 1.

Pousser le président à la démission

La coalition de gauche semble donc condamnée par deux stratégies qui s'affrontent. Alors que les socialistes sont prêts à coopérer avec le bloc central pour obtenir une stabilité contre la promesse du gouvernement de ne pas faire usage du 49.3, les Insoumis comptent au contraire sur le maintien de ce chaos politique.

Le but : pousser Emmanuel Macron à démissionner et obtenir une élection présidentielle anticipée permettant à Jean-Luc Mélenchon d'atteindre son seul vrai objectif : revenir aux urnes le plus vite possible.