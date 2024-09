Du flottement à Matignon. Quatorze jours après sa nomination, Michel Barnier n’a toujours pas annoncé son gouvernement. Il devait recevoir hier matin Gabriel Attal et hier soir les cadres des LR, mais les deux rendez-vous ont été annulés à la dernière minute par Matignon. Les discussions entre le Premier ministre et les composantes principales de la majorité relative sont de plus en plus compliquées.

"Le Premier ministre poursuit son travail"

Obtenir les meilleurs portefeuilles, c'est l'objectif des macronistes et des LR qui font tous le maximum pour peser. Au milieu, Michel Barnier tente d’assoir son autorité. Selon un pilier du bloc centriste, le locataire de Matignon a remis avant-hier une première liste de ministres à Emmanuel Macron, mais le chef de l’État lui aurait alors demandé de revoir sa copie…

En cause : la surreprésentation de sa famille politique, de la droite républicaine… et le faible nombre de postes attribués au camp présidentiel. Des informations démenties par l’entourage de Michel Barnier qui avance notamment que l’équilibre des sensibilités évoqué ne représente en rien le projet souhaité par le Premier ministre.

L’ancien négociateur du Brexit, lui, "ne dit rien, c’est le plus grand flou", constate un conseiller de l’exécutif. Ce dernier va jusqu’à se demander si Michel Barnier ne jettera pas l’éponge avant même d’avoir constitué son gouvernement. En guise de réponse, un proche du locataire de Matignon le martèle : "le Premier ministre poursuit son travail".