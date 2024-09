Michel Barnier est sous pression. Le nouveau Premier ministre, qui travaille toujours pour bâtir le nouveau gouvernement qu'il a promis d'annoncer d'ici à la fin de la semaine, doit d'abord faire faire à sa propre famille politique : Les Républicains. Grâce à la nomination de l'ancien négociateur du Brexit à Matignon, les troupes de Laurent Wauquiez - qui réclame haut et fort une vraie politique de droite - espèrent décrocher les principaux ministères.

Pas sûr que le gouvernement soit connu avant dimanche

Michel Barnier doit ensuite gérer la pression exercée par Emmanuel Macron. Censé se tenir en retrait des tractations, le président fait tout pour peser sur les décisions à venir. Le chef de l'État ne veut pas voir les LR s'octroyer les places stratégiques, rappelant que la droite républicaine ne compte que 47 députés et que Michel Barnier ne peut rien faire sans Renaissance, le premier parti du centre, qui en compte 97.

Une ligne également défendue par Gabriel Attal, patron des parlementaires macronistes, qui ne cesse de fixer des lignes rouges sous peine de censure. La méfiance est tout aussi prégnante du côté du MoDem où François Bayrou juge qu'un gouvernement dominé par la droite ne fonctionnerait pas. C'est donc une passe d'armes qui se joue à bas bruit entre l'Élysée et Matignon et il n'est pas certain que le nouveau gouvernement soit nommé avant dimanche. L'entourage de Michel Barnier rappelle qu'il s'agit d'un objectif et non d'un engagement.