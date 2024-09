Le Premier ministre Michel Barnier a complété une bonne partie de son cabinet à Matignon avec notamment un ex-député LR chargé de la défense et une ancienne ambassadrice pour la diplomatie, selon le Journal officiel paru mardi. Son directeur de cabinet Jérôme Fournel, ancien directeur de cabinet de Bruno Le Maire, et proche d'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, a déjà été nommé la semaine dernière. "C'est la décision" de Michel Barnier, avait insisté son entourage, le nouveau chef du gouvernement souhaitant que le président "préside" et le gouvernement "gouverne".

Plusieurs changements à des postes clés...

Fournel aura comme adjointes deux femmes : Valérie Bros pressentie sur la politique économique, qui travaillait depuis quelques années dans le privé chez OPmobility (ex-Plastic Omnium) et fut conseillère de Michel Barnier au Quai d'Orsay, et Marie Conciatori, sous-préfète du Morbihan, qui sera chargée des affaires sociales. Le préfet et ex-délégué interministériel aux Jeux olympiques Michel Cadot, un temps cité pour la direction de cabinet, sera conseiller, chargé notamment des territoires, du régalien et du monde associatif.

Pour la diplomatie, un domaine que Michel Barnier conçoit comme "partagé" avec le président de la République et non "réservé" au chef de l'État, le Premier ministre a nommé Caroline Ferrari, ancienne ambassadrice au Danemark (2018-2021). Elle était jusqu'à présent directrice des affaires internationales au secrétariat général de la Défense et de la sécurité nationale (SGDN), dépendant de Matignon. François Cornut-Gentille, qui fût pendant 29 ans député (LR) de la Haute-Marne, devient chef de pôle sur la défense, autre domaine à cheval sur l'Elysée et Matignon. Ancien maire de Saint-Dizier, il avait soutenu Michel Barnier pour sa campagne présidentielle en 2021.

Et des fidèles maintenus à leurs postes

L'ancien député européen LR et ex-agent de la DGSE Arnaud Danjean a annoncé récemment dans le Figaro qu'il allait devenir conseiller spécial notamment sur la défense et l'Europe. Il se veut "un aiguillon apte à tout dire" qui sera à "l'écoute du terrain". Michel Barnier conserve pour les affaires européennes Emmanuel Puisais-Jauvin, secrétaire général des Affaires européennes, qui était déjà conseiller sur ce dossier d'Elisabeth Borne et de Gabriel Attal. À l'approche de débats budgétaires tendus, Matthieu Labbé, ancien collaborateur de Franck Riester au ministère des Relations avec le Parlement, devrait devenir chef du pôle parlementaire.

Il aura à ses côtés pour le Sénat Romain Marleix, ex-conseiller LR au Sénat et frère de l'ancien chef de file des députés de la droite Olivier Marleix, ainsi que Louise Olnois, venue du ministère du Travail. Michel Barnier conserve les conseillers Frédéric Joram (Outre-mer) et Paul Teboul (Economie et industrie). Le préfet de l'Eure et ancien chef de cabinet adjoint de Nicolas Sarkozy Simon Babre conduira le pôle intérieur. Le recteur de l'Académie du Grand Est et géographe Richard Laganier pilotera le pôle éducation, et Vincent Le Biez, adjoint au délégué interministériel au Nouveau nucléaire, celui de l'environnement. L'ancien blogueur et fondateur de l’agence de communication Spintank, Nicolas Vanbremeersch, prendra la tête du pôle communication.