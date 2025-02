«Nous avons donné à l'Algérie son indépendance, il faut maintenant que le régime algérien nous donne la nôtre», assure Jordan Bardella

Invité au micro de Sonia Mabrouk ce mardi, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a vivement critiqué la politique diplomatique de la France envers l'Algérie, évoquant une série de provocations de la part du régime algérien. Il a proposé une politique de "zéro visa" pour les ressortissants algériens si ces derniers continuaient à refuser de récupérer ceux sous OQTF en France.

Invité ce mardi de La Grande interview Europe 1-CNews, le président du Rassemblement national Jordan Bardella est revenu sur la relation diplomatique franco-algérienne, au lendemain d'un nouveau refus de l'Algérie d'accueillir sur son sol un de leurs ressortissants sous le coup d'une OQTF en France. Au micro de Sonia Mabrouk, il a notamment assuré que "depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, le régime algérien multiplie les injures et les provocations à l'égard de la France".

La politique du "zéro visa"

L'eurodéputé a aussi expliqué que si le Rassemblement national se retrouvait "demain à la tête de l'État, nous ferons exactement ce qu'a fait Donald Trump à l'égard de la Colombie, c'est-à-dire, faire respecter l'intérêt national. Et je peux vous assurer que si l'Algérie continue de multiplier les provocations, il n'y aura plus un seul visa pour des ressortissants algériens à partir du moment où l'Algérie refuse de les récupérer".

Mais Jordan Bardella a aussi pointé la responsabilité d'Emmanuel Macron dans cette situation. On se rappellera que "le président de la République s'était déplacé à Alger pendant sa campagne électorale en 2017 pour aller pleurer sur le lait renversé et avait expliqué que la colonisation avait été un crime contre l'humanité et avait désigné comme des adversaires, les dirigeants politiques français, le peuple français et les intérêts de la France..."

"Lorsque Monsieur Darmanin, ministre de l'Intérieur à l'époque, va fleurir la tombe du FLN et de gens qui ont organisé des attentats terroristes contre les intérêts français, contre des ressortissants français, contre des policiers français... Je ne vois pas comment est-ce que l'Algérie peut nous respecter", a-t-il poursuivi.

"Nous avons donné à l'Algérie son indépendance. Il faut maintenant que le régime algérien nous donne la nôtre", a conclu Jordan Bardella.

