Ne pas faire de référendum sur l'immigration, «une occasion manquée de redonner la parole», estime Marie-Hélène Thoraval

La maire divers droite de Romans-sur-Isère Marie-Hélène Thoraval était l'invitée de La Grande interview Europe 1-CNews. Au micro de Sonia Mabrouk, elle regrette que François Bayrou ait écarté l'idée d'organiser un référendum sur le sujet de l'immigration.



Faut-il un référendum sur le sujet de l'immigration ? Pour le Premier ministre François Bayrou, la réponse est non. Le nouveau chef du gouvernement a écarté cette idée lors d'une interview accordée à LCI, estimant néanmoins qu'un "sentiment de submersion" existait, notamment face à la crise migratoire que traversent certains territoires français, à l'instar de Mayotte ou de la Guyane.

"Ce sont les mots des Français"

Une décision regrettée par la maire de Romans-sur-Isère, interrogé ce mercredi matin sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews. "Je crois déjà qu'on a un fossé qui est affolant, entre la classe politique et puis le français du quotidien, tout simplement", s'alarme l'élue locale face à Sonia Mabrouk.

"Et il suffit de regarder aussi les réactions. Je lis que le PS s'offusque que ce sont des mots qui correspondent au champ lexical du Front national... Non, ce sont les mots des Français", poursuit-elle, en référence au sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD, dans lequel 2 Français sur 3 estiment que la France est submergée par l'immigration.

Une occasion manquée

"Je dis qu'à un moment donné, si on veut se donner les moyens de ses prétentions, c'est-à-dire aussi la nécessité d'une action aussi sur la situation qui est liée à l'immigration, si on ne se sent pas sûr avec la classe politique, pourquoi n'allons pas sur un référendum dès lors ?", se questionne la maire iséroise.

Un point sur lequel François Bayrou s'est opposé. "C'est bien dommage. Et puis je pense que c'est vraiment une occasion manquée de redonner la parole sur un véritable sujet de société", conclut-elle.