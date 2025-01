Immigration : «Dans les grandes villes, c'est plus qu'une submersion, c'est un raz-de-marée», juge Marie-Hélène Thoraval

Invitée au micro de Sonia Mabrouk, Marie-Hélène Thoraval, maire divers droite de Romans-sur-Isère, plaide pour une maîtrise des flux migratoires et évoque la nécessité de former les Français sans-emploi afin d'occuper les métiers en tensions.

Pour la Grande interview Europe 1-CNews, Marie-Hélène Thoraval, maire divers droite de Romans-sur-Isère, n'invalide pas les récents propos polémiques de François Bayrou qualifiant de "submersion" migratoire la situation de Mayotte et de certains autres départements.

La maire DVD estime que dans les grands ensemble, la situation est "plus qu'une submersion, c'est un raz-de-marée".

Former les travailleurs plutôt que de régulariser

L'édile s'oppose à la régularisation des travailleurs sans-papiers même dans les métiers en tension : "Je rappelle à toutes fins utiles qu'on a plus de 3 millions de chômeurs avec à peu près 1,9 million personnes qui sont au RSA. On n'est pas capable d'aller les former et de faire en sorte qu'ils acquièrent les compétences qui correspondent à ces métiers en tension ?".

"Je pense que ça serait une mesure prioritaire", poursuit-elle. La maire plaide également pour "un tour de vis" face à ceux en capacité de travailler et qui se satisferaient des allocations sans souhait de retour vers le marché de l'emploi. Deux-tiers des personnes au RSA pourraient retrouver le chemin du travail, estime-t-elle.

