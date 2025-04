États-Unis : après 100 jours à la Maison Blanche, Trump plus déterminé que jamais à lutter contre l'immigration illégale

Près de 100 jours après son investiture, où en est Donald Trump ? Le nouveau président des États-Unis a multiplié les décrets, notamment sur le sujet de l'immigration. Le septuagénaire reste déterminé à expulser l'ensemble des sans-papiers présents aux États-Unis.



Après 100 jours à la tête de la Maison Blanche, quel premier bilan pour Donald Trump ? Si le septuagénaire assure que les Américains, et le monde plus largement, n'ont encore "rien vu", il a déjà chamboulé la politique migratoire américaine.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Offensive anti-immigration

Depuis l'investiture, près de 139.000 personnes ont été expulsées du pays. Il faut dire que le milliardaire n'a pas perdu de temps. À peine investi 47ᵉ président des États-Unis, Donald Trump lance son offensive anti-immigration en annonçant le retour de l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique.

Un décret qui lui permet de mobiliser très rapidement l'armée dans cette région et sans passer par le Congrès. Puis, il s’attaque aussi frontalement au droit du sol, un droit "ridicule" dit-il aux journalistes conviés dans le bureau ovale. En parallèle, il lance aussi une grande chasse aux sans-papiers.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un unique objectif en tête

Des raids coordonnés sont menés dans de nombreuses grandes villes pour repérer les clandestins. Et Donald Trump prévient : les villes qui refuseraient de coopérer avec les services de l’immigration se verront couper de certains financements fédéraux, comme ce fut le cas de Los Angeles ou encore Chicago. Des migrants sont alors arrêtés parfois en pleine rue et le ministère américain de la Défense diffuse des images de migrants, cheville et poignets menottés, en train d’embarquer dans des avions militaires.

À ce jour, près de 139.000 personnes ont été expulsées. Mais Donald Trump voit beaucoup plus grand et espère expulser la totalité des sans-papiers, soit entre 11 et 12 millions de personnes, selon des estimations américaines.