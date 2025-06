Reste à charge, accompagnement... Les annonces de Catherine Vautrin pour la garde des enfants

La ministre de la Santé Catherine Vautrin était l'invitée de la Grande interview Europe 1-CNews ce jeudi. Au micro de Sonia Mabrouk, elle a présenté de nouvelles mesures pour soutenir les familles françaises.

Familles monoparentales, parents divorcés... En 50 ans, le paysage familial a grandement changé en France. Face à de nouvelles situations et toujours pour aider les foyers les plus précaires, la ministre de la Santé et des Familles Catherine Vautrin présente de nouvelles mesures.

De nouvelles économies

Invitée de la Grande interview Europe 1-CNews, l'ancienne présidente du grand Reims annonce une baisse de reste à charge pour différents modes de garde. "700.000 familles font le choix de confier leur enfant à une assistante familiale ou qui ont quelqu'un à la maison, qui garde leur enfant. Actuellement, il y a trois forfaits qui vous permettent d'avoir un financement de l'État pour prendre en charge une partie de la garde de votre enfant", explique-t-elle face à Sonia Mabrouk.

"Pour une famille avec 2.000 euros de revenus mensuels avec un enfant, la garde vous coûte 350 euros mensuels de reste à charge, ce qui n'est pas négligeable. Donc l'idée, c'est de regarder le revenu de la famille, sa composition, le nombre d'enfants et le nombre d'heures nécessaires en fonction de vos activités professionnelles, pour mieux calculer la somme à verser. Ça permet ainsi pour cette famille d'avoir désormais un reste à charge de 200 euros", poursuit-elle, assurant que toutes les familles, même plus aisées, seront concernés par la réduction du reste à charge.

Les familles en garde alternée également concernées par de nouveaux ajustements

En parallèle, Catherine Vautrin annonce prolonger la durée d'accompagnement financier pour les familles monoparentales. "Jusqu'à maintenant, l'accompagnement financier allait jusqu'aux 6 ans de l'enfant. J'ai donc décidé que dans le cadre des familles monoparentales, nous allions aller jusqu'à 12 ans. Je ne veux plus d'enfant avec la clé de la maison autour du cou car il n'y a personne pour s'occuper d'eux", conclut-elle.

Enfin, la ministre de la Solidarité et des Familles propose de s'adapter aux familles divorcées, en garde alternée. Ainsi, "on va permettre à chacun des deux parents de toucher une partie du financement, dès lors qu'il est avec son enfant sur ses semaines. Ainsi, la maman à son enfant gardé, elle peut aller travailler et même chose pour le conjoint. C'est du bon sens", assure Catherine Vautrin.

