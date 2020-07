Municipales : qui pour remplacer Jean-Claude Gaudin à la mairie de Marseille ?

DÉCRYPTAGE

C’est le jour J sur le vieux port avec l’élection du maire par les 101 conseillers municipaux. Et si la gauche incarnée par le printemps Marseillais de Michèle Rubirola est arrivée en tête au soir du second tour, le suspense reste entier car il faut 51 conseillers municipaux pour décrocher la majorité absolue. Or, la gauche et les écologistes n’en totalisent que 42. À droite, Martine Vassal, la candidate LR, tire finalement sa révérence mais n’arrive toujours pas à faire l’union, tout cela sous les yeux des Marseillais lassés par cet interminable feuilleton.

"De la politique politicienne"

Qu'ils soient de droite ou de gauche, cette semaine de tractations politiques laissera des traces. "C'est insupportable ! Ça, c'est la politique politicienne, ils s'arrangent entre eux, on est contre tout ça !", s'indigne ainsi un habitant. D'autres regrettent une situation "ridicule" qui donne "une image déplorable" à la ville, et se disent " très inquiets pour l'avenir".

Car y aura-t-il ce samedi une majorité absolue pour la gauche ? Rien n'est moins sûr : la sénatrice Samia Ghali, qui peut apporter les voix qui manquent, n'obtiendra pas le poste de première adjointe qu'elle réclame. "Pas de chantage", a recadré le Printemps marseillais.

Mais Yannick Ohanessian, fraîchement élu, croit à un accord de dernière minute. "Nous vivons un moment historique de notre ville. Nous avons proposé à Samia Ghali de venir avec nous, de constituer une majorité. La question n'est pas une question de poste, de place, mais ce que nous ferons demain pour la ville de Marseille", a-t-il déclaré.

"Situation politique inédite"

La pêche aux voix, jusqu'au bout, et pour ajouter au suspense, la droite déchirée devrait présenter deux candidats : le doyen Guy Tessier et Lionel Royer-Perreaut, dissident de dernière minute. "Cette ville est en ébullition. La situation politique est inédite, et donc nous nous attendons à un conseil municipal qui devrait entrer dans les annales de cette ville", prédit ce dernier.

En attendant, des sympathisants du Printemps marseillais manifestent, arguant qu'ils n'acceptent pas qu'on leur "vole" l'élection.