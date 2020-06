Municipales : pour Valérie Pécresse, "le rassemblement doit se faire derrière" Rachida Dati

Rachida Dati doit mobiliser la droite pour conquérir la mairie de Paris. Alors qu'Anne Hidalgo continue à faire la course en tête, à droite, l'heure est au rassemblement. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui a quitté LR en juin 2019, ne s'était pas encore affichée avec la candidate arrivée en deuxième position lors du scrutin du 14 mars, c'est désormais chose faite. Samedi matin, porte d'Aubervilliers, dans le quartier qui est devenu la "colline du crack" fréquentée par les toxicomanes, Valérie Pécresse a finalement affiché son soutien à Rachida Dati pour la maire de Paris.

"Il faut que les Parisiens sachent que c'est possible de changer de maire"

La sécurité et la propreté sont des thèmes rassembleurs à droite. C'est justement cette image que voulait offrir Rachida Dati et Valérie Pécresse dans un jardin partagé, porte d'Aubervilliers où préservatifs, seringues et parfois drogue sont régulièrement retrouvés. "Ça veut dire que quand les enfants viennent ils peuvent trouver de la drogue" témoigne une habitante, à l'image du morceau d'une galette de crack montré aux deux élues pendant leur visite. "Quand on dit y a de l'insécurité on est des fachos, si on dit il y a des trafiquants, on stigmatise", déplore Rachida Dati.

Les frictions du début d'année entre les deux femmes semblent être du passé. En février sur Europe 1, elle déclarait souhaiter la victoire de Rachida Dati à Paris, tout en jugeant que "les clefs du rassemblement [étaient] dans ses mains". Avant le premier tour, Rachida Dati accusait, elle, Valérie Pécresse de vouloir soutenir Benjamin Griveaux ou de favoriser Anne Hidalgo. Des propos bien loin du soutien affiché ce samedi par Valérie Pécresse. "Rachida est arrivée première de l'opposition, au premier tour, à Paris et donc le rassemblement devait naturellement se faire derrière elle et autour de son projet. Il faut que les Parisiens sachent que c'est possible de changer de maire le 28 juin."