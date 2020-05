Municipales : Martine Aubry pour refaire les deux tours si le second est renvoyé à l'automne

La maire socialiste de Lille, Martine Aubry, a estimé jeudi qu'il faudrait refaire les deux tours des élections municipales si le deuxième tour devait se tenir à l'automne, dans l'intérêt de la "démocratie". "On verra ce que dira le Conseil d'Etat qui avait parlé d'un délai raisonnable entre les deux tours. Si le deuxième tour devait être renvoyé en septembre-octobre, je pense qu'il faudrait refaire les deux tours et je pense que ce serait mieux pour que la démocratie puisse s'exprimer pleinement", a-t-elle déclaré sur France Inter.

L'épidémie de coronavirus avait bousculé le premier tour et entraîné un report du second tour en juin. Le vote pourrait de nouveau être décalé, posant ainsi la question de l'écart de plusieurs mois entre les deux scrutins.

"Les gens avaient peur et ne sont pas venus"

Selon elle, "c’est vrai que ces élections n'ont pas eu lieu de manière la plus forte sur le plan de organisation démocratique. On n'y peut rien, les gens avaient peur et ne sont pas venus".

"Il y a eu une très, très grande abstention, notamment dans les quartiers populaires qui nous sont en partie favorables", a rappelé la candidate à un 4e mandat, arrivée en tête au premier tour le 15 mars avec 29,8% des voix.