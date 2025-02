Municipales à Paris : Jadot continuera à «oeuvrer» au rassemblement de la gauche

Yannick Jadot a déclaré "continuer à oeuvrer au rassemblement de la gauche" pour gagner la mairie de Paris aux élections municipales en 2026. Il s'est également dit "déçu" de n'avoir pas réussi à éviter une primaire à son parti, puisque quatre candidats briguent l'investiture des militants écologistes parisiens.

Le sénateur écologiste Yannick Jadot va "continuer à oeuvrer au rassemblement de la gauche" pour gagner la mairie de Paris en 2026, après son échec samedi à fédérer les écologistes autour de sa candidature à l'Hôtel de ville sans passer par une primaire.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Municipales à Paris : quatre candidats à la primaire des Ecologistes, sans Yannick Jadot

"Dans les mois qui viennent, je continuerai à oeuvrer au rassemblement des écologistes et de la gauche, à la place qui sera la plus utile", a déclaré à l'AFP l'ex-candidat à la présidentielle, "déçu" de n'avoir pas réussi à éviter une primaire à son parti, puisque quatre candidats briguent l'investiture des militants écologistes parisiens.

"C'est un scénario risqué"

"Je ne le ferai pas sous une autre étiquette qui soit celle de Place Publique ou des communistes. J'ai toujours été loyal à mon parti", a ajouté Yannick Jadot, qui a annoncé le 20 janvier briguer la succession d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Mairie de Paris : Anne Hidalgo ne se représentera pas en 2026 aux élections municipales

David Belliard, adjoint à la maire de Paris et ex-candidat aux municipales de 2020, Fatoumata Koné, cheffe de file du groupe écologiste au Conseil de Paris, Anne-Claire Boux, adjointe chargée de la Santé, et Aminata Niakate, conseillère de Paris, ont déposé samedi leur candidature à la primaire des Ecologistes (ex-EELV) Paris, où un vote aura lieu à la mi-mars.

"Je ne participerai pas à cette primaire, c'est un scénario risqué" pour la gauche, a commenté Yannick Jadot, dont la démarche était soutenue par la secrétaire nationale du parti Marine Tondelier. "La trajectoire qu'on proposait était de rassembler très vite les écologistes, puis de travailler avec les communistes et Place Publique, et in fine de contraindre le PS à rejoindre se rassemblement", explique-t-il.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"On aura besoin de lui dans la campagne"

Mais "comme d'habitude, chacun est dans son couloir et sous-estime la menace de la droite menée par Rachida Dati", regrette-t-il, pointant le risque d'une "droite unie" dans un contexte de "fatigue" des Parisiens vis-à-vis de l'équipe municipale sortante après 25 ans de gestion socialiste.

"J'espère que Yannick Jadot se mettra au service des Ecologistes, dans l'équipe de la personne qui gagnera la primaire. En tant que sénateur, on aura besoin de lui dans la campagne", a réagi Fatoumata Koné auprès de l'AFP.

La suite après cette publicité

Le soutien du parlementaire au candidat élu par les quelque 2.000 militants écologistes parisiens "dépendra des stratégies d'alliance" à gauche, a fait savoir Yannick Jadot. "Si c'est pour s'allier avec (la députée Insoumise) Sophia Chikirou, ce sera sans moi".