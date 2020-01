Municipales à Paris : Cédric Villani "n'est plus adhérent" de LREM, considère Guerini

Cédric Villani, député LREM de l'Essonne et candidat aux élections municipales à Paris, "a indiqué sa rupture avec le président de la République et qu'il quittait la République en marche" a indiqué lundi Stanislas Guerini, délégué général du parti présidentiel, sur Radio Classique. "Je crois que les propos sont clairs, et donc moi, je demanderai mercredi soir à mon bureau exécutif d'acter le fait que Cédric Villani n'est plus adhérent de la République en marche."

