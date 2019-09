Mort de Jacques Chirac : le débat sur l'immigration à l'Assemblée reporté

Le débat sur l'immigration prévu lundi à l'Assemblée nationale est reporté à une date ultérieure, en raison de la journée de deuil national en hommage à Jacques Chirac, a-t-on appris jeudi soir de source parlementaire.

L'Elysée a annoncé jeudi qu'une journée de deuil national se tiendrait lundi en hommage à l'ex-chef de l'Etat, décédé dans la matinée à l'âge de 86 ans. Un service solennel lui sera rendu ce jour-là à 12 heures en l'église Saint-Sulpice à Paris.

Le débat devait se tenir en présence d'Edouard Philippe

En conséquence, le débat sensible sur l'immigration qui devait se tenir en présence du Premier ministre Edouard Philippe et des principaux ministres concernés, dont Christophe Castaner, Jean-Yves le Drian, et Agnès Buzyn, est reporté.

A l'issue du grand débat national, Emmanuel Macron avait annoncé fin avril un débat annuel au Parlement "sur la politique migratoire". Le Sénat doit plancher sur ce sujet hautement inflammable le 2 octobre.