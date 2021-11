Migrants : une réunion de crise européenne, sans les Britanniques

Pour éviter un nouveau drame, la surveillance va être renforcée dans la zone. Gérard Darmanin l’a annoncé dès mercredi. Un avion européen va désormais aider jour et nuit la police française à lutter contre ces traversées clandestines. Une lutte contre l’acheminement de bateaux et de moteurs par exemple. Le ministre de l’Intérieur a, par ailleurs, évoqué l’absence de l’Angleterre. "Cette réunion n’était pas anti-anglaise, elle était proeuropéenne", a-t-il affirmé. "Nous devons travailler avec nos amis britanniques et leur dire un certain nombre de choses", comme "nous aider collectivement à mieux lutter contre les passeurs".

La France souhaite travailler avec le Royaume-Uni

Il estime que "des renseignements manquent" et que les "réponses ne sont pas toujours au rendez-vous des demandes de la police française par exemple". Le ministre a également souligné "l’attractivité anglaise" pour les personnes migrantes. "Si les migrants viennent ici à Calais, à Dunkerque, dans le nord de la France, et risquent leurs vies pour traverser la Manche, c'est parce qu'ils sont attirés par l'Angleterre" avec notamment un marché du travail plus intéressant selon Gérald Darmanin.

Dans ce pays, il n’y a plus de voie légale pour demander l’asile. Le ministre a insisté plusieurs fois : "Nous souhaiter travailler avec nos amis britanniques, mais dans un cadre sérieux et sans être l’otage de politique intérieure."