Meurtre d'un Tunisien dans le Var : Éric Ciotti dénonce un «crime abominable» mais assure que «la France n'est pas raciste»

"La France n'est pas raciste", a assuré Éric Ciotti, président de l'Union des droites pour la République, invité de La Grande interview Europe 1-CNews mercredi, après le meurtre d'un homme de nationalité tunisienne dans le Var.

Le Parquet national antiterroriste (Pnat) s'est saisi lundi de l'enquête sur le meurtre samedi à Puget-sur-Argens dans le Var d'un homme de nationalité tunisienne. Son corps était criblé de cinq impacts de balles, d'après une source proche du dossier.

Lundi, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a dénoncé un crime "raciste" et "prémédité", ajoutant que "chaque acte raciste est un acte antifrançais". Olivier Faure a accusé le ministre de l'Intérieur d'entretenir un racisme d'atmosphère.

"Faire de ce crime un amalgame général [...] est indigne"

Invité de La Grande interview Europe 1-CNews mercredi, Éric Ciotti a dénoncé pour sa part un "crime abominable" et a appelé à ne pas faire d'amalgame. "Je condamne avec la plus grande des énergies ce crime qui est bien sûr un crime raciste, le parquet national antiterroriste s'en est saisi. C'est un crime abominable, insupportable. Mais faire de ce crime un amalgame général pour dire que la France est raciste, et derrière cela en faire une exploitation politique, c'est indigne", a-t-il lancé.

Les investigations sont menées pour assassinat et tentative d'assassinat, en relation avec une entreprise terroriste, "commis en raison de la race, de l'ethnie, la nation ou la religion". Elles sont aussi lancées pour association de malfaiteurs terroriste criminelle.

Le suspect, né en 1971 selon l'une des sources proches du dossier, a été interpellé dans la foulée à bord de son véhicule, où ont été retrouvées des armes "de type pistolet automatique, fusil à pompe et arme de poing", selon le procureur de Draguignan.