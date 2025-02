Meurtre de Louise : les enquêteurs cherchent le moindre indice pour relancer l'enquête

Plus de 24 heures après la découverte du corps sans vie de Louise, 11 ans, dans un bois près de son domicile à Epinay-sur-Orgue, l'enquête se poursuit. Un couple, un temps suspecté d'être impliqué, a été finalement mis hors de cause. Les équipes sur le terrain s'attèlent désormais à retrouver l'arme du crime pour avoir de nouvelles pistes.





Le drame secoue la ville d'Épinay-sur-Orgue, en banlieue parisienne. Louise, 11 ans, a été retrouvée morte ce samedi dans un bois, près de son domicile. La petite fille avait disparu vendredi en rentrant de l'école. Finalement, après plusieurs heures de recherches, les forces de l'ordre ont retrouvé le corps sans vie de l'enfant, le visage tuméfié. Selon l'autopsie, Louise aurait été poignardée avec un objet tranchant, dans plusieurs zones vitales, précise le parquet.

Une garde à vue levée

Peu de temps après la découverte du corps, un couple a été placé en garde à vue. Le parquet d'Évry avait alors annoncé l'arrestation d'un couple âgé tous deux d'une vingtaine année la nuit dernière à leur domicile. Selon les informations d'Europe 1, Un signalement correspondant à celui du jeune homme aurait été relevé sur les caméras de vidéo surveillance à l'endroit de la disparition de Louise.

Mais un peu avant 21 heures ce samedi soir, leurs gardes à vue ont été levés. Ces deux personnes ont été complétement mises hors de cause. L'enquête va donc se concentrer sur les éléments de terrains, recueillit sur la scène de crime, explique Axel Ronde, porte-parole du syndicat de police.

À la recherche du moindre indice pour relancer l'enquête

Car sur le terrain, "on va tout de suite chercher des éléments pour retrouver des traces, savoir si on va trouver une arme, des vêtements. On va rechercher de l'ADN aussi. C'est la police scientifique qui est déployée sur la zone et qui s'occupe de relever les indices. C'est un travail nécessaire pour pouvoir retrouver les auteurs", insiste-t-il au micro d'Europe 1.

Désormais, le seul élément qui pourrait relancer l'enquête est l'arme du crime. Cette dernière n'a pour l'heure, pas été retrouvée et pourrait contenir de précieuses informations sur le meurtrier.