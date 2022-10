Meurtre de Lola : «La France a franchi des seuils en termes d'ensauvagement de la société», observe Jérôme Fourquet

Les obsèques de la petite Lola, tuée le 14 octobre dans des circonstances dramatiques, doivent débuter ce lundi à 14h30 à Lillers, dans le Pas-de-Calais. "C'est un événement supplémentaire qui nous montre que la France, progressivement, a franchi des seuils en termes d'ensauvagement de la société, que la violence s'est répandue un petit peu partout", observe Jérôme Fourquet, politologue, directeur de département à l’IFOP et auteur de L'Archipel français, une nation multiple et divisée aux éditions du Seuil.

"Les voyants sont au rouge"

Le meurtre de Lola a ému la France entière mais inquiète aussi une partie des Français comme l'a affirmé Jérôme Fourquet au micro d'Europe 1. "Quand on remet les éléments en perspective, on a l'impression qu'une partie des Français, attentifs ou sensibles à ces questions-là, éprouvent une inquiétude assez croissante." Un sentiment qui pourrait paraître normal puisque "quand les faits divers se répètent, on est face à un fait de société, a-t-il ajouté.

"Il y a 20 ans, on parlait de sentiment d'insécurité, quand vous regardez les chiffres des refus d'obtempérer, des atteintes aux forces de l'ordre, des homicides, des tentatives d'homicide, les voyants sont au rouge", a-t-il déploré.