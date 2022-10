Obsèques de Lola : la commune de Lillers se prépare à rendre un dernier hommage à la collégienne

Devant la collégiale de Saint-Omer à Lillers dans le Pas-de-Calais, des roses blanches et une bougie avec le prénom de Lola. Il y a également un faire-part de décès, où l'on voit le visage de la collégienne de 12 ans, tête blonde aux joues rondes et aux yeux bleus. Celle-ci a été tuée vendredi 14 octobre dans d'horribles circonstances à Paris. Plus d'une semaine après, les obsèques seront célébrées lundi après-midi à partir de 14h30 par Monseigneur Leborgne, évêque d'Arras.

"C'est évidemment un exercice compliqué. Tellement délicat", confie-t-il au micro d'Europe 1. "Il faut nommer les choses. Les mots sont maladroits et pourtant, il faut nommer les choses. Je crois qu'ils seront sobres et je crois, malgré tout, que Dieu ouvre un chemin d'avenir même dans l'horreur."

Beaucoup de monde attendu

Lillers est la commune dans laquelle la mère de la jeune fille a grandi. Lundi, la place sera interdite à la circulation. Des hauts parleurs extérieurs retransmettront la cérémonie car l'édifice ne peut accueillir que 500 personnes. "On a préparé l'église, comme il se doit, avec beaucoup de chaises", explique Françoise, une membre de la paroisse. "Il y aura des chants, il y aura tout ça, mais dans le plus grand respect", certifie Françoise, qui s'attend à ce qu'il y ait énormément de monde.

Pour s'assurer que les obsèques se passent bien, une dizaine de policiers seront déployés, et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, invité par la famille, sera présent.