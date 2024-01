«Mépris» : les syndicats dénoncent la disparition du ministère de la Fonction publique

Les syndicats de fonctionnaires ont regretté la disparition du ministère de plein exercice de la Fonction publique dans le nouveau gouvernement de Gabriel Attal, via des messages publiés jeudi et vendredi sur le réseau social X (ex-Twitter). "Plus de ministère de la Fonction publique", a constaté la cosecrétaire générale de l'UFSE-CGT Céline Verzeletti, reprochant au président de la République Emmanuel Macron son "peu d'intérêt (...) pour la fonction publique et ses prérogatives".

>> LIRE AUSSI - Gouvernement Attal : découvrez la liste des ministres nommés avec les nouveaux entrants

Stanislas Guerini pas été reconduit dans ses fonctions

L'ex-ministre de la Fonction publique Stanislas Guerini n'a pas été reconduit jeudi dans ses fonctions par le Premier ministre Gabriel Attal, même s'il peut encore être nommé secrétaire d'État ou ministre délégué. Mais contrairement aux ministres de plein exercice, les secrétaires d'Etat n'assistent pas systématiquement aux Conseils des ministres et disposent de moins d'autonomie puisqu'ils sont le plus souvent placés sous l'autorité d'un autre ministre.

Or, Stanislas Guerini avait annoncé une grande loi de réforme de la fonction publique pour le mois de février. "Seul un ministre peut conduire les grands chantiers pour les 5,6 millions de fonctionnaires et contractuels avec les syndicats", juge la fédération des services publics CFE-CGC.

Absence de ministère de plein exercice

Sans ministre de plein exercice, "quid des problèmes d'attractivité d'un secteur qui représente près de 20% de la population active du pays ?", s'inquiète la secrétaire générale de la CFDT fonctions publiques Mylène Jacquot. Pour elle, "la seule solution acceptable" serait de rattacher la fonction publique à Matignon, sous l'autorité du Premier ministre.

Pour Solidaires fonction publique, Gaëlle Martinez qualifie d'"inadmissible" et de "geste de mépris" l'absence de ministère de plein exercice. "Faire disparaître le ministère ne fera pas pas disparaître les urgences", comme la question des salaires ou les conditions de travail, assène-t-elle. Enfin, à l'Unsa fonction publique, Luc Farré s'interroge : "Les services publics et les agents publics ne seraient donc pas une priorité pour ce nouveau gouvernement ?"

Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, la fonction publique a d'abord été supervisée par un secrétaire d'État (Olivier Dussopt, 2017-2020), puis par des ministres de plein exercice comme Amélie de Montchalin (2020-2022) et Stanislas Guerini (2022-2024).