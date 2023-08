Médine aux universités d'été des Verts et des Insoumis : pourquoi l'invitation du rappeur fait polémique

En conviant le rappeur Médine à leurs universités d'été respectives, Europe Écologie les Verts et la France insoumise n'ont pas manqué de faire réagir. Car dans la discographie du rappeur havrais, âgé de 40 ans, on retrouve, par exemple, un album sorti en 2005, intitulé Djihad. L'artiste est également accusé par certains de complaisance avec l'islamisme, notamment en raison d'un titre sorti en 2015, baptisé "Don't Laïk" et dans lequel Médine chante : "Crucifions les laïcards comme à Golgotha".

Accusé de proximité avec les Frères musulmans

Ce morceau, sorti la même année que les attentats contre la rédaction de Charlie Hebdo avait choqué une partie de l'opinion. La droite et les identitaires s'étaient alors battus pour faire annuler l'un de ses concerts prévus au Bataclan en 2018. Le rappeur est aussi accusé de proximité avec les Frères musulmans, notamment depuis une participation à une conférence de Tariq Ramadan il y a dix ans. L'année suivante, il avait parrainé un gala de charité en faveur de la Palestine.

La même année, il reproduit à plusieurs reprises la quenelle, popularisée par Dieudonné et perçue comme un symbole antisémite tandis que lui s'en défend et plaide pour un geste antisystème. Dernièrement, Médine s'est positionné contre la réforme des retraites, mais aussi contre la venue de Marine Le Pen au Havre, laquelle avait qualifié les paroles du rappeur d'"infâmie". Les Verts comme les Insoumis justifient l'invitation de l'artiste par les dernières prises de position de ce dernier mais aussi par son combat "contre les violences policières".