Mayotte : qu'est-ce que la «loi spéciale» proposée par Emmanuel Macron pour reconstruire l'île ?

Toujours à Mayotte ce vendredi, le chef de l’État a décidé de prolonger son déplacement afin de visiter un bidonville et des zones plus reculées. Une journée de "deuil national" a été fixée à ce lundi 23 décembre, avec drapeaux en berne et minute de silence partout en France à la mi-journée. Et pour rebâtir l’île, le président a annoncé une "loi spéciale". On fait le point.