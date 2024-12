Matignon : attendu jeudi, qui sera le nouveau Premier ministre ?

La France aura un nouveau Premier ministre d'ici à ce jeudi soir, promet Emmanuel Macron. Plus d'une semaine après la censure du gouvernement Barnier et après plusieurs jours de tractations, le nouveau locataire de Matignon devrait être nommé dans les prochaines heures.

Une semaine après la censure du gouvernement de Michel Barnier, toujours pas de nouveau Premier ministre en vue. Mardi, Emmanuel Macron s’est engagé sur un délai de 48 heures pour lui trouver un successeur. Et si ce jeudi, le délai annoncé est dépassé, le chef d'État devrait créer la surprise dans la journée.

Quel nom pour succéder à Barnier ?

Emmanuel Macron s’est lui-même fixé une limite de temps pour arrêter sa décision et il compte bien respecter sa parole. C’est pourquoi, malgré son déplacement en Pologne pour parler de l’Ukraine, le président devrait faire connaître son choix ce jeudi.

Le nom du nouveau Premier ministre doit être dévoilé d'ici à ce jeudi soir, dès le retour du chef de l’État à Paris. En attendant, François Bayrou, favori pour le poste, bouillonne d’impatience.

D’autant plus après le trouble suscité par la déclaration d’Olivier Faure, le patron du Parti socialiste estimant que le maire de Pau ne peut pas être Premier ministre.

Et ce suspens relance les outsiders. Bernard Cazeneuve, Catherine Vautrin ou encore Pierre Moscovici sont toujours dans la course. Tout comme Sébastien Lecornu, ministre des Armées, qui, hasard ou pas, reste à Paris et n’accompagne pas Emmanuel Macron à Varsovie.