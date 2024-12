Olivier Faure veut un Premier ministre de gauche, mais ouvert «au compromis» avec le bloc central

En cas de censure du gouvernement de Michel Barnier, Olivier Faure souhaite voir à Matignon un "Premier ministre de gauche" ou "au compromis". Le patron du Parti socialiste affirme que si le président de la République lui propose Matignon, il prendra "ses responsabilités".

Le Premier secrétaire du PS souhaite qu'Emmanuel Macron nomme "un Premier ministre de gauche" mais ouvert "au compromis" avec le bloc central au Parlement en cas de renversement du gouvernement Barnier dans les prochains jours. "C'est le Front populaire au gouvernement et le Front républicain à l'Assemblée. C'est ainsi qu'on peut progresser", a résumé Olivier Faure sur BFMTV/RMC.

"Le gouvernement Barnier n'existait que grâce à Marine Le Pen. Il va tomber à cause de Marine Le Pen"

Le président de la République doit "nommer un Premier ministre de gauche" qui "propose un projet de gauche, mais avec le souci permanent du compromis", a-t-il insisté. Olivier Faure a confirmé que les socialistes voteraient sans états d'âme la censure du gouvernement avec le Rassemblement national. "Le gouvernement Barnier n'existait que grâce à Marine Le Pen. Il va tomber à cause de Marine Le Pen (...) Je ne vais quand même pas maintenant aller plaindre Michel Barnier qui ne doit son existence qu'à Marine Le Pen ", a-t-il affirmé.

Si Emmanuel Macron lui propose Matignon, Olivier Faure prendra "ses responsabilités comme toutes celles et ceux qui, à gauche aujourd'hui, doivent prendre s'ils sont appelés par le président de République". Contrairement à Jean-Luc Mélenchon , Olivier Faure est hostile à une présidentielle anticipée parce que "Marine Le Pen peut l'emporter" et qu'un président de gauche n'aura pas davantage de majorité, faute de dissolution possible avant l'été.