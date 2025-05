Marine Le Pen tempère les ardeurs de Jordan Bardella quant à une éventuelle candidature en 2027

Alors que Jordan Bardella s’affiche comme le plan B pour 2027 en cas d’inéligibilité de Marine Le Pen, la cheffe du Rassemblement national a réaffirmé cette semaine son ambition présidentielle, laissant peu d’espace à son dauphin.

Du côté du Rassemblement national, une semaine après les déclarations de Jordan Bardella dans le Parisien, qui assume désormais être le plan B pour 2027 en cas d’inéligibilité de Marine Le Pen, rien ne semble avoir changé.

Au contraire, Marine Le Pen veut maintenir à tout prix sa stature présidentielle, sans céder un pouce de terrain à son dauphin.

Bardella, Premier ministre potentiel à défaut d'être candidat ?

Tant qu'elle n'y est pas contrainte par la justice, Marine Le Pen ne renoncera pas. C'est le message transmis par la cheffe de file des députés RN devant plusieurs milliers de militants réunis à Narbonne ce jeudi pour un grand meeting lors du 1er mai. Son seul horizon reste "la possibilité de représenter ses électeurs dans deux ans à la prochaine élection".

De quoi fixer la ligne du mouvement pour les prochains mois. Si dans les rangs du parti, on écarte tout risque de guerre des chefs, une chose est sûre : pour Jordan Bardella, l'heure de forger sa stature présidentielle n'est pas encore venue. Le ticket gagnant dans lequel il obtiendrait le poste de Premier ministre est, lui, toujours d'actualité.

Et d'ici là, l'élue d'Hénin-Beaumont préfère se raccrocher à des échéances plus proches. La décision en appel sur son inéligibilité dans un an, ou encore les municipales de 2026, manière de relancer militants et élus après un mois qui a fragilisé le parti, et surtout de repousser à plus tard la question brûlante de 2027, qui pourrait marquer la fin de sa carrière politique.