Marine Le Pen est l'invitée de Sonia Mabrouk demain à 8h15

Marine Le Pen répondra mardi à 8h15 aux questions de Sonia Mabrouk. La présidente du Rassemblement national, invitée d'Europe 1, sera interrogée notamment sur la condamnation de Nicolas Sarkozy à trois ans de prison, dont un ferme, dans l'affaire des "écoutes". Elle donnera également son avis sur les récentes rixes entre bandes de jeunes en région parisienne. Marine Le Pen abordera la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement et se projettera sur l'élection présidentielle de 2022, avec un possible "remake" du duel du second tour de 2017 face à Emmanuel Macron. Une interview à écouter sur notre antenne et sur notre site internet.