Marine Le Pen déjà en campagne pour 2022 ? "Un acte de franchise" pour Jordan Bardella

INTERVIEW

C'est une annonce qui a surpris non par son contenu, mais par sa précocité. Quelques heures après le lancement de la campagne pré-présidentielle de Marine Le Pen pour 2022 lors de ses vœux à la presse, ce jeudi, son vice-président Jordan Bardella défend "un acte de franchise".

"Il n'y a de secret pour personne, elle [Marine Le Pen, ndlr] est évidemment candidate pour la présidentielle", indique-t-il au micro du "Grand journal du soir" d'Europe 1 jeudi. "En ce début d'année, c'est un message d'espoir et d'espérance pour des millions de Français, Emmanuel Macron ayant eu la qualité de réussir à mettre tout le monde dans les rues, [...] et faire l'unanimité contre lui." S'avançant sur une "overdose de la macronie", l'eurodéputé pense que "les Français avaient peut-être besoin de revoir espoir en la politique. Et on vient leur dire qu'avec d'autres choix, on peut améliorer leur quotidien".

