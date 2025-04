Marine Le Pen condamnée : «Hors de question de cautionner une quelconque menace à l'encontre de la magistrature», lance Marion Maréchal

"Il est hors de question de cautionner une quelconque menace à l'encontre de la magistrature", a lancé Marion Maréchal, eurodéputée, invitée de La Grande interview Europe 1-CNews mercredi, après les menaces visant la magistrate qui a prononcé l'inéligibilité de Marine Le Pen.

Elle est désormais placée sous protection policière. Au lendemain d’une décision judiciaire vivement contestée, la présidente du tribunal correctionnel chargée de juger l’affaire des assistants parlementaires du FN a été victime de menaces et est désormais placée sous protection policière.

"Il est hors de question, évidemment, de cautionner une quelconque menace verbale ou physique à l'encontre de la magistrature. Mais le fait qu'il puisse y avoir des attitudes condamnables et déplorables de la part de quelques-uns ne doit pas nous interdire de critiquer une décision de justice et plus généralement le laxisme judiciaire dans lequel on évolue", a lancé Marion Maréchal, eurodéputée, présidente du groupe Identité-Libertés, invitée de La Grande interview Europe 1-CNews mercredi.

Marine Le Pen dénonce une "décision politique"

Pour rappel, Marine Le Pen a été condamnée, lundi 31 mars, à cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire ainsi qu'à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ferme sous bracelet électronique et 100.000 euros d'amende.

Dénonçant une "décision politique", Marine Le Pen a directement mis en cause la présidente du tribunal qui a prononcé sa condamnation. "J'ai parfaitement compris ce que la présidente expliquait, à savoir qu'elle était en train de rendre une décision politique. La magistrate a assumé très clairement de mettre en œuvre l'exécution provisoire de l'inéligibilité, c'est-à-dire de rendre mon appel inutile sur ce sujet pour m'empêcher de me présenter et d'être élue, dit-elle, à l'élection présidentielle. C'est donc une décision politique", a-t-elle affirmé au JT de 20H de TF1 lundi soir.