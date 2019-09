Marine Le Pen absente à l’hommage à Jacques Chirac : "il a toujours été intransigeant avec l’extrême droite", justifie Alain Juppé

INTERVIEW

Lundi, à la mi-journée, le pays rendra un dernier hommage à Jacques Chirac, disparu vendredi, sous la forme d’une cérémonie organisée à l’église Saint-Sulpice. Cette cérémonie, Marine Le Pen n’en sera pas, pas plus que les autres parlementaires du Rassemblement national, déclarés persona non grata par la famille de l’ancien président de la République. Une décision logique pour Alain Juppé. "J’ai suivi pendant ces quarante années l’action de jacques Chirac, et un point sur lequel il a toujours été intransigeant, c’est la barrière qu’il a posée avec l’idéologie de l’extrême droite", a expliqué l’ancien Premier ministre, fidèle de toujours de l’ex-président de la République.

