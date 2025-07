Au lendemain du rejet de la motion de censure portée par le Parti socialiste, l'exécutif a mis en scène son unité ce mercredi matin à l'Élysée, en amont du Conseil des ministres. Une rare photo de groupe incluant Emmanuel Macron et son Premier ministre François Bayrou, pour symboliser l'unité au sommet de l'État. Il est moins sûr qu'elle reflète la réalité de leur relation.

Le message était préparé et la mise en scène millimétrée. En cette matinée du mercredi 2 juillet, le gouvernement affiche un large sourire après le rejet de la motion de censure portée par le PS afin de protester contre l'échec du conclave sur les retraites. Et pour symboliser au mieux cette unité, une photo de groupe a été prise juste en amont du Conseil des ministres.

Un cliché à la demande de François Bayrou

Emmanuel Macron, François Bayrou et l'ensemble du gouvernement se retrouvent figés pour un cliché devenu rare ces dernières années. C'est même une première depuis près de deux ans, depuis le gouvernement Borne II, en juillet 2022.

Il faut dire que ni celui de Gabriel Attal, ni celui de Michel Barnier n'avaient eu le droit à ce privilège protocolaire, qui s'est déroulé sur demande du Premier ministre en poste. Une manière de montrer un exécutif soudé. Même si, en coulisses, la tension est bien réelle.

Car Emmanuel Macron s'impatiente. Dans son entourage, certains le disent de plus en plus agacé par l'inertie et la lenteur de son chef du gouvernement, qu'il avait nommé à contrecœur. Un de ses interlocuteurs rapporte même que le président s'interroge, en privé, sur le fait que les députés n'aient pas encore fait tomber l'actuel pensionnaire de Matignon.

Officiellement, à l'Élysée, on assure qu'il n'y a "aucun sujet" et que la relation entre Emmanuel Macron et François Bayrou reste "bonne". Une unité affichée aujourd'hui en grand-angle, mais qui pourrait vite se flouter.