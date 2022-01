Macron en Creuse et en Haute-Vienne : en campagne ? Quelle campagne ?

ANALYSE

Emmanuel Macron poursuit sa tournée régionale. Après la Creuse lundi , direction la Haute-Vienne ce mardi matin. Au programme : un déplacement consacré au service public en milieu rural, à Saint-Léonard-de-Noblat. Il sera suivi d'une séquence mémorielle, l'après-midi, à Oradour-sur-Glane. Le chef de l’Etat refuse toujours de se déclarer candidat. Pourtant, la campagne présidentielle est bien dans tous les esprits. Et il devient de plus en difficile pour Emmanuel Macron d’y échapper.

Lundi, à peine arrivé dans la Creuse au lycée agricole de Ahun, Tom, 18 ans interpelait le président. "Ça va être ma première élection. Est-ce que vous vous présentez ?", demande alors l'élève. "Je répondrai en temps voulu, j’annoncerai ma décision. Je vais déjà continuer à me battre jusqu’au bout, tout n'a pas encore été réglé. Donc réponse au prochain épisode", répond, énigmatique, Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron : "Il paraît que l’on est en campagne"

J’annoncerai ma décision en temps voulu, lance le président. Comme si ce n’était pas le moment. Comme s’il n’y avait pas de campagne. Emmanuel Macron, en tout cas, fait mine de ne pas en être certain. "Il paraît que l’on est en campagne. Et donc il y a apparemment beaucoup de gens qui, dans ces cas là, sortent des choses et vous font dire le contraire", a déclaré le chef de l'Etat lors du même déplacement.

"Il paraît", "apparemment"… Le locataire de l’Elysée s’amuse de cette situation. Un certain cynisme qui a un avantage pour lui : créer l’attente… Et surtout monopoliser l’attention. C’est ça, c'est une campagne qui ne dit pas son nom.