Le temps lundi : la perturbation progresse vers le sud-est

La météo lundi sera marquée par le déplacement vers le sud-est de la forte perturbation arrivée dimanche sur la façade atlantique, et l'apparition de la neige sur les massifs, selon des prévisions de météo France.

Au lever du jour, la perturbation continuera sa lente progression vers l'est, et arrosera les régions allant des Hauts de France au Grand-Est, de la Bourgogne-Franche-Comté vers Auvergne-Rhône-Alpes, jusque sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie. Elle sera plus active dans le sud-ouest, donnant des cumuls de pluies conséquents.

En altitude, la neige fera son apparition sur les Alpes au delà de 1.600 mètres en matinée. A l'arrière, de la Bretagne vers la Normandie jusqu'au Pays de la Loire et le Centre-Val de Loire, le temps restera variable, alternant entre timides éclaircies et fréquents passages nuageux, porteurs d'averses localement orageuses sur le littoral en particulier. L'après-midi, cette masse pluvieuse s'étirera du sud-ouest du pays vers le Massif central jusqu'aux Alpes en donnant de la neige au delà de 2.200 mètres sur l'ensemble des massifs.

Le vent restera soutenu dans une bonne partie du pays

Les régions en bordure de la Méditerranée ainsi que la Corse connaîtront un temps plus calme, le ciel hésitant entre brèves périodes ensoleillées et nombreux passages nuageux ponctués de quelques ondées. Le vent restera soutenu dans une bonne partie du pays, pour atteindre 80 à 90 km/h sur la façade atlantique, les sommets des Alpes, du Massif central et des Pyrénées, et jusqu'à 100 à 120 km/h sur les caps les plus exposés de la Corse.

Les températures minimales seront comprises entre 8 et 11 degrés sur la moitié nord du pays et le sud-est, et entre 10 à 13 sur le sud-ouest, 14 à 15 sur le pourtour méditerranéen, 15 à 16 en Corse. Les maximales atteindront de 12 à 15 degrés sur le nord du pays, 15 à 18 sur le sud, 19 à 22 sur le pourtour méditerranéen, 23 sur la façade orientale de la Corse.