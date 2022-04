Macron dans le Grand Est : une visite pour défendre son quinquennat et convaincre les électeurs

Une nouvelle journée de campagne bien chargée pour Emmanuel Macron. Après le Nord lundi, le président-candidat est dans l'Est ce mardi. Au programme : bain de foule le matin à Mulhouse, et rencontre avec des soignants, puis direction Châtenois sur le thème de la sécurité. Le président a été confronté au bilan de son quinquennat. Il a notamment été pris à partie par des soignants. "Les lits ferment", lui oppose une soignante. "Mais pourquoi, parce qu'il nous manque du personnel", avance-t-il, en tentant de défendre son bilan. "Pourquoi on manque de personnel", continue-t-elle. "Les jeunes ne veulent pas travailler à un salaire qui n'est pas décent", insiste-t-elle auprès de l'actuel locataire de l'Élysée.

Ses interlocuteurs ne sont pas convaincus, mais le président insiste : "On a réinvesti dans l'hôpital." Emmanuel Macron veut aller chercher les voix de ces électeurs de Jean-Luc Mélenchon. "Les minima sociaux ont baissé. Vous avez fait la chasse aux chômeurs, des chômeurs ont été radiés", assène l'un d'eux. "C'est faux. Ce que vous dites n'est pas juste factuellement", oppose Emmanuel Macron.

Quelques minutes plus tard, face aux journalistes, il s'en prend directement à sa rivale du second tour. "Je n'oublie pas ce que Mme Le Pen a aussi dit constamment pendant la crise du Covid. Elle allait soigner les gens à la chloroquine, elle allait vacciner massivement avec un vaccin russe dont même l'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'il n'était pas efficace. Et donc, il ne faut pas simplement suivre le vent et être dans la démagogie. Ça peut marcher quand il n'y a pas de pression. Pendant les crises, ça peut être fatal."

